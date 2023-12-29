Справжні обличчя обкладинок: Розслідування російської присутності в українському книжковому світі

Книгарні жорстко відреагували.

Журналісти Сенсор Медіа і OSINT-фахівці спільноти Мольфар з’ясували, що на другий рік війни в Україні продовжуть працювати видавництва і видавничі компанії, які співпрацюють з країною-агресоркою.

Так, дослідження Деокупація книжкового ринку. Як російські видавці досі заробляють гроші в Україні виявило, що з російськими власниками пов’язані видавництва Форс Україна, Bookchef і онлайн-магазин book24.ua.

"Після російської агресії та повномасштабного вторгнення прямо ввозити книги з рф в Україну стало заборонено. Але росіяни знайшли вихід — всю додрукарську підготовку російські видавництва проводять у себе, а далі українська дочірня компанія-видавництво купує права на друк і виступає чисто в ролі принтера. Тоді як основний прибуток отримує росія, витрачаючи ще менше коштів на дороговартісний процес. А потім ці видавництва навіть отримують гранти від українського уряду", — йдеться у публікації Molfar.

Розслідувачі опублікували інфорграфіку, в якій довели зв’язок харківської пенсіонерки Людмили Божко із колишнім співласником компанії Ексмо Україна Мирославом Мариновичем (дочірня компанія російської Ексмо), яку в 2014 році переменували в Дистрибуційну Книготорговельну Компанію.

"При дослідженні афілійованих з російським Ексмо компаній ще неодноразово спливає імʼя Мариновича. Він може бути реальним власником цих бізнесів. Зараз він співвласник мережі книгарень Буква, також опосередковано володіє видавничою групою КМ-Букс через свою польську юрособу. Також юрособа YM Investment Ltd. разом із ТОВ Дистрибуційна Книготорговельна Компанія станом на грудень 2023 року залишається співвласником Країни Мрій — видавництва яке раніше також було проєктом Ексмо в Україні. З того ж таки 2016 року компанія Ексмо-Україна зазнала вкрай дивних перетворень. Маринович бізнес переписав на пенсіонерку з Харкова — Людмилу Олексіївну Божко, якій наразі 81 рік. Досі ця особа жодного разу не зʼявлялася у пресрелізах, анонсах чи офіційній інформації", — йдеться в розлідуванні.

Повідомляється, що до повномасштабного вторгнення компанія Форс-Україна імпортувала книги від російських видавців, переважно це були книги холдингу Ексмо. Розслідувачі виявили, що до 2019 року компанія придбала 1813 закупівель, а це 98,7% - це угоди з Ексмо.

Дослідники також виявили, що серед засновників і власників Bookchef та інтернет-магазин book24.ua значаться, ще двоє людей — Андрій Плєхов, як засновник Bookchef, та Наталія Плєхова (завновниця book24.ua). Це чоловік і дружина, при чому Наталія Плєхова — це донька Людмили Божко. І всі їхні бізнеси пов’язані із Дистрибуційною Книготорговельною Компанією Ярослава Мариновича.

Також розлідувачі з’ясували, що Наталія Плєхова має російське громадянство, з квітня 2022 року веде бізнес в росії і зареєстрована там як ФОП. Крім того, в росії працює книжковий онлайн-магазин зі схожою назвою book24.ru, який належить російській компанії Ексмо. Що стосується Андрія Плєхова, то розлідувачі знйшли в нього платіжну карту російського Сбербанку. Вони вважають, що це може свідчити про його ймовірне проживання або діяльність Росії.

На розслідування вже відреагували українські книжкові торгівельні мережі.

Так, Книгарня Є у своїх соцмережах опублікувала заяву, в якій повідомила, що припиняє співпрацю з видавництвом Bookchef.

Також про розірвання співпраці з видавництвом заявила книжкова мережа Yakaboo в офіційному пресрелізі, надісланому редакції.

На розcлідування відреагувала також видавництво і мережа книжкових магазинів Vivat.

"Сьогодні факти, наведені у матеріалі змушують нас поставити ці питання ще раз. І наразі ми очікуємо побачити не просто запевнення, а переконливі докази. А поки очікуємо на відповідь, усі книжки видавництва Bookchef будуть вилучені з нашої мережі книгарень та з онлайн-магазину Vivat. Окремо хочу зазначити, що ситуація набагато ширша, ніж історія конкретного видавництва. Питання української книги = питання національної безпеки, питання нашого виживання як нації", — зазначила видавець Vivat Юлія Орлова.

Видавництво Bookchef поки не відреагувало на результати розслідування.