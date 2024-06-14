Спроба росії продемонструвати силу насправді є демонстрацією слабкості путіна – The Telegraph

Останні дії путіна показують, наскільки він зневірився.

Попри занепокоєння деяких західних ЗМІ, які повідомили, що росія направила до Гавани атомний підводний човен, два бойових кораблі і два судна військово-морської підтримки, немає підстав для хвилювання. Атомний підводний човен "Казань", безумовно, є одним з найпотужніших кораблів московського флоту, але насправді турбуватися потрібно не про нього.

Це розміщення кораблів є політичною заявою, а не реальною військовою загрозою. Воно спрямоване на зміцнення зв'язків з Кубою в той час, коли владіміру путіну потрібні всі союзники, яких він може отримати, навіть маленька карибська країна. Це також демонстрація сили, покликана продемонструвати здатність росії поширювати морську міць по всьому світу. Але з половиною складу флотилії, що складається з паливного танкера і рятувального буксира, це не дуже вражає.

Про це повідомляє Річард Кемп у газеті The Telegraph.

Це лише тінь тієї сили, яку Радянський Союз був здатен мобілізувати в часи свого розквіту. Сьогодні росія не може сподіватися кинути виклик ВМС США в будь-якій точці світу, тим більше біля свого східного узбережжя. Навіть у своїх рідних водах Чорноморський флот росії зазнав поразки від України.

Однак мало хто сумнівається в намірах, що стоять за цим розгортанням кораблів. Після візиту до Гавани відбудуться масштабні багатонаціональні військово-повітряні й морські навчання в Карибському басейні, перші за останні п'ять років.

Досі кремль обмежувався лише гнівними погрозами у відповідь на численні переходи червоних ліній західними прихильниками України. Але зараз, вперше, Америка дозволила стріляти ракетами дальнього радіусу дії по цілях на російській території. Тому російські кораблі виглядають як демонстрація, покликана налякати західних супротивників путіна і підірвати їхню рішучість.

"Попри такі заспокійливі слова, ця подія вже викликала певний страх у США, з недоречними порівняннями з Карибською кризою 1962 року і занепокоєнням щодо нібито непереможних гіперзвукових ракет "Циркон", які несе один з кораблів. Такі побоювання глибоко помилкові", — зазначає Кемп.

Спроба росії продемонструвати силу насправді свідчить про слабкість путіна. Він не зміг зупинити Захід, який знову і знову перетинає його червоні лінії, і харківський наступ зайшов у глухий кут. Ця невдала тактика залякування показує, як мало козирів у нього залишилося в запасі.