Спробуйте нескінченність з необмеженим бонусним слотом Treasure Bonus Buy Slot

Більшість людей знають Аладдіна з мультфільму Діснея 1992 року або жахливого рімейку 2019 року, про який можна лише сподіватися, що він з часом забудеться безслідно. Однак ця історія сягає набагато давнішого минулого. Текст походить зі збірки оповідань під назвою «Тисяча та одна ніч», яка була зібрана між VIII та XIII століттями. У 1700-х роках твори були перекладені англійською мовою та опубліковані під назвою «Арабські ночі». Сьогодні історії нескінченно переосмислювалися, включаючи новий слот від Паріматч під назвою Unlimited Treasure Bonus Buy slot.

Чи знаєте ви чарівне слово?

Головною особливістю слота Unlimited Treasure Bonus Buy є безкінечні барабани. Це працює так: коли ви потрапляєте на виграшну комбінацію, слот відкриває інший барабан, який потім обертається, щоб побачити, чи можна додати символ до виграшної комбінації. Якщо до виграшної комбінації додається символ, відкривається інший барабан. Процес може тривати нескінченно, доки не буде додано нових символів, після чого барабани перезапустяться для наступного обертання.

Слот має дикий символ, який завершує або розширює виграшні комбінації, коли він з’являється на барабанах. Однак він не замінить символ розкиду, щоб розблокувати раунд бонусної функції слота.

Поява трьох або більше символів розкиду запустить раунд із 10 безкоштовних обертань. Будь-які додаткові символи безкоштовних обертань, додані для розблокування цієї функції, принесуть додаткові два безкоштовні обертання до вашої загальної суми. Якщо вам вдасться взяти чотири символи розкиду під час раунду безкоштовних обертань, до вашої загальної кількості буде додано ще три безкоштовних обертання.

Якщо ви не бажаєте чекати, поки кишеньковий злодій і його мавпа викрадуть вашу заначку, ви можете придбати раунд бонусної функції безкоштовного обертання слота.

Чи буде слот Unlimited Treasure Bonus Buy нескінченно цікавим?

Функція нескінченних барабанів, безсумнівно, виділяє слот Unlimited Treasure Bonus Buy навіть у надзвичайно насиченій темі Arabian Nights. Графіка, музика та анімація працюють разом, щоб підняти цю основну функцію, щоб завершити досить фантастичний пакет. Додайте кілька бонусів, і ви отримаєте дивовижну ігрову гру.

Слот має середню та високу волатильність, що забезпечує гарний баланс між рідкісними великими виграшами та більш послідовними малими виграшами, які продовжують продовжувати дію. І якщо ви зіткнетеся з кількома нудними моментами, завжди є функція бонусної покупки. Максимальний множник 3802x є дивним чином конкретним і дозволить вам грати на суму до 4540000 гривень виграшу, роблячи ставки по 1195 гривень за обертання. Слот має RTP 96,06%.

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