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ПОЛІТИКА

Спроби москви обійти авіасанкції США зустріли опір в ЄС — Politico

18 квітня 2025, 12:53
Спроби москви обійти авіасанкції США зустріли опір в ЄС — Politico
Поки що адміністрація Трампа не зняла жодних санкцій з росії, але деякі сигнали дають кремлю надію.

Адміністрація Дональда Трампа поки не скасувала жодних санкцій проти росії, але деякі непрямі сигнали дають москві надію на можливі поступки. Зокрема, кремль намагається переконати Вашингтон відкрити повітряний простір для російських авіаперевізників у межах потенційної угоди про припинення вогню з Україною.

Про це повідомляє видання Politico.

Проте реалізація цього задуму стикається з серйозною проблемою — відсутністю підтримки з боку Європейського Союзу. Без згоди ЄС російські літаки не зможуть здійснювати транзитні польоти до США, що фактично унеможливлює виконання трансатлантичних рейсів.

"Санкції ЄС проти росії залишаються чинними, зокрема заборона на польоти над повітряним простором Євросоюзу", — заявив представник Єврокомісії на умовах анонімності.

Крім політичних застережень, в ЄС вказують на серйозні ризики безпеки, пов’язані з експлуатацією російських літаків. Через ізоляцію російського авіаринку протягом останніх трьох років є сумніви в справності повітряних суден, а також побоювання щодо використання підроблених деталей.

"Існує висока ймовірність, що літаки на внутрішньому ринку рф обслуговувалися неналежним чином і мають фальшиві компоненти. Їх допуск до Європи створює серйозний ризик", — зазначив Сандер Старревельд, директор авіаційної консалтингової компанії SIG Aviation.

Відновлення комерційних польотів російських авіакомпаній також поклало б великий тягар на Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA), яке буде змушене провести повну перевірку безпеки таких літаків.

До того ж, чимало російських літаків можуть бути негайно конфісковані після приземлення в ЄС, оскільки були незаконно націоналізовані у західних лізингодавців після початку повномасштабної війни. "Західні компанії вже готуються до арештів цих повітряних суден у разі їх появи в європейських аеропортах", — додав Старревельд.

Попри економічний тиск, особливо на європейські авіалінії, що змушені обходити повітряний простір рф на шляху до Азії, Брюссель залишається обережним. Європейські чиновники вважають польоти над територією росії небезпечними, а будь-яке послаблення обмежень — політично ризикованим кроком у контексті війни в Україні.

СШАвійнаЄвросоюзавіасполученнясанкціі проти росії

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