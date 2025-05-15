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Списки українських військовополонених передали Папі Римському

15 травня 2025, 15:07
Списки українських військовополонених передали Папі Римському
Фото: Координаційний штаб
Зустріч з Папою Римським відбулася за сприяння Координаційного штабу та Посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені.
Новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських військових, які перебувають у російському полоні.
 
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
 
Зазначається, що зустріч з Папою Римським відбулася за сприяння Координаційного штабу та Посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені.
 
Представниця родин полонених захисників особисто передала списки понтифіку під час його зустрічі зі спільнотами Східних Католицьких Церков.
 
Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир — справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!”, – сказав Папа.
 
Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом була найчисельнішою серед учасників заходу. Глава УГКЦ привітав Папу з обранням, а понтифік у відповідь закликав зробити все, що здобути справедливий мир.
Папа Римськийвійна в Україніросія окупанти

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