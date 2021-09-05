НОВИНИПосольство США в Україні у неділю закликало Росію повернути Україні повний контроль над півостровом Крим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США 9 травня закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом
Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом
Фото: з вільного доступу
Про це, як передає Укрінформ, йдеться в дописі Посольства у Фейсбуці.
"Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом", - зазначається у повідомленні.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що кількість військової техніки та військовослужбовців Російської Федерації зменшилася тільки в окупованому Криму, вздовж українсько-російського кордону подібного відведення не спостерігається.
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09 05 2021 15:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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