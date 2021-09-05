США 9 травня закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом

Посольство США в Україні у неділю закликало Росію повернути Україні повний контроль над півостровом Крим.

Фото: з вільного доступу

Про це, як передає Укрінформ, йдеться в дописі Посольства у Фейсбуці. "Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом", - зазначається у повідомленні. Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що кількість військової техніки та військовослужбовців Російської Федерації зменшилася тільки в окупованому Криму, вздовж українсько-російського кордону подібного відведення не спостерігається. Читайте також: Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму

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