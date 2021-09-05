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США 9 травня закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом

Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом
Посольство США в Україні у неділю закликало Росію повернути Україні повний контроль над півостровом Крим.
США 9 травня закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом Фото: з вільного доступу
Про це, як передає Укрінформ, йдеться в дописі Посольства у Фейсбуці.
 
"Крим - це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом", - зазначається у повідомленні.
 
Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що кількість військової техніки та військовослужбовців Російської Федерації зменшилася тільки в окупованому Криму, вздовж українсько-російського кордону подібного відведення не спостерігається.
 
 
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09 05 2021 15:51
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