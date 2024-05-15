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США "ані заохочують, ані сприяють ударам України по рф" – Блінкен

15 травня 2024, 16:31
США
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
"Україна сама вирішує, як їй воювати",- наголосив держсекретар США.

США віддані справі України і забезпеченню її перемоги у війні, саме тому вони продовжують їй допомагати. Але Штати "ані заохочують, ані сприяють ударам України по росії".

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на брифінгу в Києві в другий день свого візиту.

Водночас він додав, що Україна сама вирішує, як їй воювати.

"Тому що це оборонна війна. Вона захищає суверенітет, територіальну цілісність і свободу. Тому ми надаємо таке озброєння, яке потрібно для перемоги", – сказав він.

Блінкен додав, що наразі триває пошук рішень для постачання українцям додаткових систем ППО.

Стосовно можливих переговорів України з росією Блінкен відповів, що рішення може ухвалювати лише Київ.
 
"Думаю, якщо путін виявить будь-який інтерес серйозний займатися переговорами, то Україна відповість належно. Але щодня путін демонструє абсолютно інші наміри", – сказав він.
Ентоні Блінкенвійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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