США "ані заохочують, ані сприяють ударам України по рф" – Блінкен
США віддані справі України і забезпеченню її перемоги у війні, саме тому вони продовжують їй допомагати. Але Штати "ані заохочують, ані сприяють ударам України по росії".
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на брифінгу в Києві в другий день свого візиту.
Водночас він додав, що Україна сама вирішує, як їй воювати.
"Тому що це оборонна війна. Вона захищає суверенітет, територіальну цілісність і свободу. Тому ми надаємо таке озброєння, яке потрібно для перемоги", – сказав він.
Блінкен додав, що наразі триває пошук рішень для постачання українцям додаткових систем ППО.