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США анонсували нові жорсткі санкції проти росії

22 жовтня 2024, 20:53
США анонсували нові жорсткі санкції проти росії
Фото: з відкритих джерел
Санкції також торкнуться посередників у третіх країнах, які постачають росії критично важливі ресурси.

Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль росії в Україні.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

Очільниця Мінфіну США зазначила, що санкції проти рф також включатимуть "посередників у третіх країнах, які постачають росії критично важливі ресурси для її військовослужбовців".
 
На початку щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку Єллен сказала, що Мінфін США "невтомно працює над тим, щоб розблокувати економічну цінність заморожених російських активів для допомоги Україні".
війна в Україніросія окупантиСШАсанкціі проти росії

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