США анонсували потужний пакет допомоги Україні на саміті НАТО – Блінкен

Його озвучать під час саміту Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

Країни НАТО оголосять про великий пакет "політичної та матеріальної допомоги" Україні під час саміту Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це повідомив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Щодо України, то, ґрунтуючись на сьогоднішніх дискусіях, я думаю, перше, що можна сказати, це те, що у Вільнюсі, коли лідери зустрінуться на саміті, ми і наші друзі в Україні можемо розраховувати на дуже потужний пакет як політичної, так і матеріальної допомоги", – розповів він.

За словами Блінкена, всі союзники підтримують зобов'язання, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли вони пообіцяли Україні членство в Альянсі. Держсекретар зазначив, що наразі основна увага приділяється зміцненню відносин між Україною та НАТО, а також приведенню нашої країни до стандартів Альянсу.

"І я думаю, що ми побачимо це на саміті у Вільнюсі, а також побачимо зміцнення політичних відносин між НАТО та Україною", – додав Блінкен.