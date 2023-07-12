США анонсували суттєвий пакет допомоги Україні на саміті НАТО

Пізніше Байден виступить із важливою доповіддю про зовнішню політику, говорячи про силу та могутність альянсу НАТО, додала Слоут.

Президент США Джо Байден та лідери НАТО одноголосно схвалили "суттєвий" новий пакет допомоги Україні.

Про це сказала журналістам старший директор Ради національної безпеки у Європі Аманда Слоут, повідомляє CNN .

При цьому вона відмовилася надати додаткові подробиці.

Альянс також проведе перше засідання Ради Україна-НАТО до того, як Байден зустрінеться із Зеленським, на порядку денному якого стоїть "найближча та довгострокова підтримка України", сказала Слоут.

Пізніше Байден виступить із важливою доповіддю про зовнішню політику, говорячи про силу та могутність альянсу НАТО, додала Слоут.

Саміт НАТО триває у Вільнюсі 11-12 липня. Під час зустрічі країни-члени погодили спільне комюніке, зокрема щодо бачення шляху України до Альянсу.

Країни "Великої сімки" оголосять 12 липня, що вони розпочинають індивідуальні переговори з Україною, щоб запропонувати двосторонні зобов'язання у сфері безпеки для підвищення обороноздатності Києва та стримування подальшої російської агресії.

Спільну декларацію буде оголошено в кулуарах другого дня саміту лідерів НАТО у Вільнюсі, на якому оборонний альянс погодив низку заходів, спрямованих на поглиблення зв'язків з Києвом і наголошують на довгостроковій підтримці альянсу. Союзники пообіцяли багаторічну допомогу Україні; створила нову Раду НАТО-Україна, яка збереться пізніше в середу; та прискорили процес, який дозволить Україні вступити до НАТО, скасувавши ПДЧ.