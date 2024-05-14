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США анонсували значне підвищення мита на китайські товари

14 травня 2024, 16:53
США анонсували значне підвищення мита на китайські товари
Фото: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Так, учетверо зростуть мита на ввезення до Штатів китайських електромобілів.

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого кола китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями і мінеральною сировиною.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Загалом збільшення мит у 2024-2026 рр. стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік, ідеться в повідомленні Білого дому.

Найсуттєвіше – учетверо – зростуть мита на ввезення до Штатів китайських електромобілів. Вони збільшаться до 100% з нинішніх 25% у 2024 році.

Мита для китайських напівпровідникових компонентів із 2025 року буде піднято до 50% із 25%.

Вашингтон збільшить мита на ввезення з Китаю літій-іонних акумуляторів для електромобілів у 2024 році до 25% з 7,5%, водночас для літій-іонних батарей, призначених для інших цілей, тарифи буде піднято аналогічним чином у 2026 році.

Мита для природного графіту буде підвищено з нуля до 25% 2026 року, для низки інших видів мінеральної сировини – вже цього року, для сонячних елементів (модульних чи ні) – з 25% до 50% цього року.

Крім того, передбачається збільшення мит для причальних контейнерних кранів і деяких видів медичних виробів, включно із засобами індивідуального захисту.

Мита на поставки до Штатів сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю буде підвищено з нинішніх 0-7,5% до 25% у поточному році.

Усі ці заходи "нададуть змогу гарантувати, що історичні інвестиції у створення робочих місць, зроблені адміністрацією Байдена, не будуть підірвані напливом несправедливо дешевих китайських товарів з Китаю", заявила глава Національної економічної ради (NEC) Лейл Брейнард.

СШАКитаймитовійна в Україніросія-агресор

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