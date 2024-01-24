США атакували в Іраку бойовиків, яких підтримує Іран

Високоточні удари стали прямою відповіддю на серію атак проти американського й коаліційного персоналу в Іраку та Сирії.

Американські військові завдали авіаударів по трьох об’єктах, які використовуються підтримуваною Іраном “Катаїб Хезболла” та іншими пов’язаними з Іраном групами в Іраку.

Про це повідомляє CNN.

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що ці удари є “прямою відповіддю на серію ескалаційних атак проти персоналу США та коаліції в Іраку та Сирії”. Цих ударів завдавали ополченці, яких підтримує Іран.

Таким чином, США завдали ударів через кілька днів після того, як американський персонал на авіабазі Аль-Асад в Іраку отримав поранення внаслідок обстрілу бази балістичною ракетою.

Ці удари відбуваються також після численних ударів по підтримуваних Іраном хуситах у Ємені.

Зазначається, що американські сили в Іраку та Сирії обстрілювалися принаймні 151 раз від початку атак 17 жовтня 2023 року.