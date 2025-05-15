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США бачать, що росія зосереджує сили для нового наступу – CNN

15 травня 2025, 14:14
США бачать, що росія зосереджує сили для нового наступу – CNN
Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр
І цей тоді, коли українські і російські офіційні особи готуються до можливої зустрічі в Туреччині.

Армія рф зосереджує сили на лінії фронту для ймовірного нового наступу з метою захоплення додаткових український територій.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на два американські посадовці.

"російські командири "намагаються сформувати великі сили", - заявив один американський посадовець. За його словами, можливий наступ буде спрямований на захоплення територій на сході України.

"путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть", – додав другий американський посадовець.

За оцінками Білого дому, саме українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів стримують росію, попри значну перевагу в людських ресурсах як на сході України, так і в російській Курській області, де українські війська усе ще утримують землі. 

Проте Україна страждає від значної нестачі людських ресурсів на полі бою, та й росія також має проблеми з накопиченням бажаних сил.

Також наразі немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити кількість своїх військ в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у боях, пише видання. 

Проте кілька тижнів поспіль оцінки США показують, що військові цілі рф, включаючи захоплення подальшої території України, практично не змінилися, незважаючи на заклики адміністрації Дональда Трампа до кремля дотримуватися 30-денного перемир'я і розпочати реальні мирні переговори.

Останні тижні ЗСУ спостерігають, як кремль перекидає велику кількість військ і техніки на позиції, розташовані лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

І це в той час, як українські і російські офіційні особи готуються до можливої зустрічі в Туреччині.

 
Росіянаступвійна в Україні

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