Ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій та арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з картелями.

Міністерство юстиції США розформовує робочу групу, яка займалася забезпеченням дотримання санкцій, запроваджених проти рф та переслідуванням олігархів, близьких до кремля.

У службовій записці генерального прокурора Пем Бонді, про яку раніше не повідомлялося, сказано, що робоча група, відома також як "Оперативна група KleptoCapture", буде розформована. Ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій та арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з картелями.

"Ці зусилля, розпочаті за часів адміністрації президента-демократа Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб обмежити фінанси багатих соратників путіна і покарати тих, хто сприяє порушенню санкцій та експортного контролю. Це було частиною більш широких зусиль, спрямованих на витіснення росії зі світових ринків і забезпечення виконання широкомасштабних санкцій, запроваджених проти москви на тлі міжнародного засудження її війни проти Україні", – пояснює агентство.