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США більше не боротимуться з російськими олігархами, наближеними до кремля – Reuters

07 лютого 2025, 09:09
США більше не боротимуться з російськими олігархами, наближеними до кремля – Reuters
Фото: Reuters
Ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій та арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з картелями.
Міністерство юстиції США розформовує робочу групу, яка займалася забезпеченням дотримання санкцій, запроваджених проти рф та переслідуванням олігархів, близьких до кремля. 
 
Про це повідомляє Reuters.
 
У службовій записці генерального прокурора Пем Бонді, про яку раніше не повідомлялося, сказано, що робоча група, відома також як "Оперативна група KleptoCapture", буде розформована. Ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій та арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з картелями.
 
"Ці зусилля, розпочаті за часів адміністрації президента-демократа Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб обмежити фінанси багатих соратників путіна і покарати тих, хто сприяє порушенню санкцій та експортного контролю. Це було частиною більш широких зусиль, спрямованих на витіснення росії зі світових ринків і забезпечення виконання широкомасштабних санкцій, запроваджених проти москви на тлі міжнародного засудження її війни проти Україні", – пояснює агентство.
 
Ті справи, які розслідує робоча група, імовірно, не закриватимуть. Проте робота більше не буде зосереджена в штаб-квартирі Міністерства юстиції.
 
"Чи побачимо ми раптом сплеск багатства підсанкційних олігархів, що хлинуть до США? Я так не думаю. Що ви побачите, так це різке зниження темпів звинувачень, спрямованих проти посередників, які є специфічними для росії", – прокоментував ці зміни перший керівник робочої групи, який зараз працює в юридичній фірмі Steptoe, Ендрю Адамс. 
 
Прокурори, призначені до складу робочої групи, повернуться на свої попередні посади. Зміни діятимуть щонайменше 90 днів, але їх можуть продовжити або зробити постійними.

 

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