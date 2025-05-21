США більше не можуть вирішувати всі світові проблеми – Рубіо
21 травня 2025, 20:11
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За його словами, попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом "поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з рф на три роки".
Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США більше не можуть "вирішувати всі світові проблеми".
Про це повідомляє Clash Report.
"Є багато у світі гідних уваги приводів. Багато що відбувається жахливого. США не зможуть вирішити всі проблеми. Потрібно зберігати пріоритет на національних інтересах", - сказав він на бюджетних слуханнях у профільному комітеті палати представників.
За його словами, попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом "поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з рф на три роки".
"США треба вести переговори з рф для запобігання прорахунків і конфліктів, але дружні відносини налагодяться, якщо зміняться умови", - зазначив Рубіо.
При цьому, Рубіо в суперечці з конгресменом Біллом Кітінгом відмовився безпосередньо називати президента рф путіна військовим злочинцем.
"Що ж, я думаю, ви можете подивитися на випадки, які там траплялися, і, звісно, охарактеризувати їх як воєнні злочини, але наш намір - це покласти край цій війні... Ми не покладемо кінець війні, не поговоривши з путіним. Це людина, з якою ми ведемо переговори", - сказав він.
Також держсекретар заявив, що статус "Талібану" у США як терористичної організації зараз переглядається на тлі звільнення затриманих американців.