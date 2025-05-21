США більше не можуть вирішувати всі світові проблеми – Рубіо

За його словами, попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом "поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з рф на три роки".

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США більше не можуть "вирішувати всі світові проблеми".

Про це повідомляє Clash Report.

"Є багато у світі гідних уваги приводів. Багато що відбувається жахливого. США не зможуть вирішити всі проблеми. Потрібно зберігати пріоритет на національних інтересах", - сказав він на бюджетних слуханнях у профільному комітеті палати представників.

За його словами, попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом "поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з рф на три роки".