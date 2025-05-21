США блокує згадку про підтримку України у заяві G7

Ще Вашингтон виступає проти критики на адресу росії у спільній заяві групи — це не перший такий випадок.

США виступають проти включення пункту про “подальшу підтримку” України у спільну заяву за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн G7 цього тижня в Канаді.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела.

Крім того, Вашингтон не хоче називати повномасштабне вторгнення росії в Україну “незаконним” у тексті комюніке.

Як пише Bloomberg, напередодні зустрічі велася інтенсивна робота з пошуку спільної позиції, з якою могли б погодитися всі країни G7, зокрема, щодо торгівлі та війни рф проти України — двох ключових питань, які викликають найбільші суперечки.

Міністр фінансів України Сергій Марченко також присутній на зустрічі: це може допомогти учасникам у намаганнях переконати главу Мінфіну США Скотта Бессента в тому, що пункт про підтримку України має бути включений у комюніке. Марченко казав журналістам, що намагатиметься повторити аргументи Києва щодо посилення санкцій проти росії, в тому числі шляхом зниження рівня граничної ціни на російську нафту, встановленої G7 на рівні $60 за барель.

24 лютого Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосували за підтвердження територіальної цілісності України, ухваливши резолюцію, яка засуджує повномасштабне вторгнення росії. Водночас серед тих, хто голосував "проти" були США.

Українська резолюція, яку підтримувала Європа, була ухвалена перед голосуванням по протилежній пропозиції США. Остання ж лише закликала до швидкого завершення війни.

Згодом Генеральна асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції, який включав європейські поправки, проти яких виступали американці. Наприклад, "російсько-український конфлікт" було замінено на "повномасштабне вторгнення".