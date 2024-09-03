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США близькі до передачі ракет дальньої дії для України – Reuters

03 вересня 2024, 15:49
США близькі до передачі ракет дальньої дії для України – Reuters
Фото: з вільного доступу
Але доставка може зайняти місяці.

Вашингтон близький до рішення про постачання Києву крилатих ракет великої дальності, які можуть сягати території рф. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Проте Україні доведеться почекати кілька місяців, доки США вирішують технічні питання перед постачанням.

Очікується, що передача ракет Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, які мають включити до пакету озброєнь, буде оголошено восени.

Таку інформацію повідомили три анонімні джерела, але остаточне рішення ще не ухвалено.

За словами джере, відправлення ракет JASSM на Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, адже більша частина території Росії опиниться у зоні дії потужних високоточних боєприпасів, що є важливою проблемою для адміністрації Джо Байдена.

Військові аналітики вважають, що впровадження ракет JASSM, які малопомітні і можуть завдавати ударів далі, ніж більшість інших ракет, які є на озброєнні України, може відсунути російські райони зосередження та склади постачання на сотні миль.

Передача крилатих ракет серйозно ускладнить можливості кремлю проводити наступальні операції і потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу.

Запуск їх із точок поблизу північного кордону України з росією може дозволити їм вражати військові об'єкти, які поруч із містами Воронеж і Брянськ. На півдні скидання їх поблизу лінії фронту може дозволити завдавати ударів по аеродромах або військово-морським об'єктам в Криму.

 
СШАвійна в Україніпідтримка України

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