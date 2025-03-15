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ПОЛІТИКА

США близькі до угоди, що дозволить TikTok працювати в країні – Венс

15 березня 2025, 12:12
США близькі до угоди, що дозволить TikTok працювати в країні – Венс
Wikipedia
За його словами, це буде до 5 квітня, коли закінчується термін продажу.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що угоду, яка дозволить TikTok продовжити свою діяльність на території Сполучених Штатів, "майже напевно" буде досягнуто до 5 квітня, коли спливає термін продажу. За його словами, це буде угода на високому рівні, яка забезпечить національну безпеку США та дозволить створити окрему американську компанію TikTok.

Про це повідомляє CNN.

Венс висловив оптимізм щодо того, що угода буде досягнута без необхідності продовження терміну продажу, і додав, що основною метою є забезпечення конфіденційності даних американців і національної безпеки.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп доручив Венсу та раднику з національної безпеки Майклу Волтцу керувати угодою щодо TikTok. Раніше, колишній президент США Джо Байден ухвалив закон, який вимагав продажу TikTok до американського власника. Однак цей процес не був завершений, і соцмережа була заблокована в США 19 лютого.

Потенційні покупці для операцій TikTok в США включають групу на чолі з мільярдером Френком Маккортом і інвестором Кевіном О'Лірі, але ByteDance та китайський уряд досі не дали чіткої вказівки щодо погодження на таку угоду.

СШАTikTokДжей Ді Венс

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