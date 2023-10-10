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США, Британія, Німеччина, Франція та Італія виступили зі спільною заявою щодо Ізраїлю

10 жовтня 2023, 08:19
США, Британія, Німеччина, Франція та Італія виступили зі спільною заявою щодо Ізраїлю
Фото: з вільного доступу
Ізраїль отримає допомогу від Заходу в найближчий час.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою "непохитну та єдину" підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Про це повідомляє Білий дім.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, глава уряду Великої Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден у спільній заяві зазначили, що терористичні дії ХАМАСу не мають ні виправдання, ні легітимності, і їх необхідно засудити.

"Останніми днями світ з жахом спостерігав, як терористи ХАМАС масово вбивали сім’ї в їхніх будинках, вбили понад 200 молодих людей, які насолоджувалися музичним фестивалем, і викрадали літніх жінок, дітей і цілі сім’ї, які зараз утримуються як заручники", - йдеться у заяві.

Вони зазначили, що підтримуватимуть Ізраїль в його зусиллях захистити себе та свій народ від таких звірств і підкреслили, що зараз не той момент, коли будь-яка сторона має використовувати ці напади для отримання вигоди.

"У найближчі дні ми залишатимемося єдиними та скоординованими, разом як союзники та спільні друзі Ізраїлю, щоб забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе та, зрештою, створити умови для мирного та інтегрованого регіону Близького Сходу", - заявили Західні лідери.

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