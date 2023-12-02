США, Британія та Австралія переходять до відстеження "нових загроз" у космосі – FT

Країни розвивають співпрацю в межах альянсу AUKUS.

США, Велика Британія та Австралія домовилися посилити здатність відстежувати нові загрози в космосі в межах однієї з кількох ініціатив, пов'язаних із тристороннім пактом безпеки AUKUS, який вони підписали у 2021 році.

Про це повідомляє FT.

Учасники AUKUS побудують три наземні радари, по одному в кожній країні, для посилення "обізнаності в космічній сфері" і підвищення здатності виявляти, відстежувати й ідентифікувати об'єкти у відкритому космосі. Перший радар, який буде побудований в Австралії, планують ввести в дію до 2026 року, а інші — до 2030 року.

План був представлений у п'ятницю, 1 грудня, міністрами оборони США Ллойдом Остіном, Австралії — Річардом Марлзом і Великої Британії — Грантом Шаппсом. Глави Міноборони трьох країн перебували в Каліфорнії на щорічній зустрічі, спрямованій на посилення співпраці в межах AUKUS - знакової угоди, яка дозволить Австралії отримати атомні підводні човни.

Радарна система захистить супутники зв'язку і навігації трьох країн від майбутніх загроз, дозволяючи виявляти, ідентифікувати й відстежувати загрози в космосі на відстані до 36 тисяч кілометрів, сказав Шаппс.

"Вона буде (система - ред.) більш чутливою, точнішою, потужнішою і більш маневреною, ніж все, що було раніше", - додав він.

Угода AUKUS включає ще один компонент, зосереджений на інших технологіях, від кібернетичних можливостей, штучного інтелекту і квантових технологій до досліджень і розробок гіперзвукової зброї та систем протидії гіперзвуковій зброї.

Учасники AUKUS також зазначили, що проводитимуть експерименти і навчання, спрямовані на підвищення складності та масштабу автономних систем на морі — це вдосконалить здатність спільно керувати морськими системами без екіпажу і забезпечувати моніторинг у морській сфері в реальному часі.

Державний департамент США підтримав продаж Австралії в межах AUKUS навчального обладнання на суму 2 млрд доларів, що має бути схвалено в Конгресі.

Союзники також планують використовувати передові алгоритми штучного інтелекту на літаках-розвідниках P-8 для посилення можливостей у протичовновій боротьбі. Алгоритми допоможуть поліпшити обробку даних, які літаки отримують від гідроакустичних буїв, що скидаються в океан. Зокрема, учасники AUKUS планують випробувати новий спосіб стеження за китайськими підводними човнами.

Країни AUKUS також прискорять розробку квантових технологій для поліпшення навігації в ситуаціях, коли система GPS може погіршитися. Крім того, вони започаткують "конкурс інновацій" AUKUS, запрошуючи компанії позмагатися в таких сферах, як розробка засобів радіоелектронної боротьби — з перспективою отримання винагороди. Учасники альянсу створять "галузевий форум", який об'єднає представників уряду і бізнесу для полегшення роботи над передовими технологіями.