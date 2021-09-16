США, Британія та Австралія створили військовий альянс – для протидії Китаю

За словами аналітиків, це найбільше оборонне партнерство між трьома країнами з часів Другої світової війни

США, Велика Британія та Австралія підписали історичний пакт – AUKUS - про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю.

Нове партнерство має "сприяти безпеці та процвітанню" в регіоні, йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона та його австралійського колеги Скотта Моррісона.

Як зазначається, домовленості серед іншого передбачають обмін країнами технологіями щодо атомних підводних човнів. Зокрема, це дозволить Австралії збудувати такі човни з використанням американських технологій, що зробить її сьомою країною в світі, яка виставить на озброєння підводні човни з ядерними реакторами.

Пакт також охоплюватиме співпрацю щодо штучного інтелекту, кібер- та квантових технологій.

За словами аналітиків, це найбільше оборонне партнерство між трьома країнами з часів Другої світової війни.

Хоча США, Британія та Австралія вже давно є союзниками, AUKUS формалізує та поглиблює їхню оборонну співпрацю, йдеться у повідомленні.

Пакт зосереджуватиметься на військовому потенціалі, відокремлюючи його від розвідувального альянсу для обміну даними Five Eyes, до якого також входять Нова Зеландія та Канада.

Видання пише, що лідери трьох країн у своїй заяві не згадали напряму Китаю, але вказали, що проблеми регіональної безпеки "значно зросли". В останні роки всі західні демократії висловлювали стурбованість зростаючою військовою агресивною поведінкою Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У посольстві КНР у Вашингтоні заявили, що країни "не повинні будувати виняткові блоки", звинувативши їх у "менталітеті часів холодної війни" та "ідеологічних забобонах".

Тим часом Нова Зеландія заявила, що заборонить підводним човнам Австралії заходити в її акваторію відповідно до існуючої політики щодо присутності підводних човнів з ядерною енергією.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що її країні не пропонували приєднатися до пакту.