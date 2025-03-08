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США діляться з Україною розвідданими, але є умова – CNN

08 березня 2025, 12:15
США діляться з Україною розвідданими, але є умова – CNN
Фото: Генштаб ЗСУ
США надають лише деякі розвіддані
США, як і раніше, діляться з Україною розвідданими, які можуть допомогти ЗСУ захистити себе, але "скоротили" обмін будь-якими розвідданими, які вони могли б використовувати для ударів по російських окупантах.
 
Про це повідомляє CNN з посиланням на американських військових чиновників.
 
Вони пояснили, що США не хочуть, щоб їх вважали такими, що активно допомагають Україні завдавати ударів по росії, тому військова допомога була припинена.
 
Але США не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе, заявили чиновники.
 
Супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска Starlink, основна супутникова система, на яку українці покладаються для зв'язку на полі бою, все ще активний, уточнили чиновники.
 
Видання зазначило, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування росією через те, що вона продовжує бити по Україні, в той час як США працюють над посередництвом у переговорах між країнами, і пригрозив запровадити нові санкції, якщо вона не припинить це.
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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