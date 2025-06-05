США домовляються із Сербією, щоб та прийняла депортованих мігрантів – Bloomberg

Поки незрозуміло, чи досягнули якихось домовленостей

Адміністрація президента Дональда Трампа тисне на Сербію та інші балканські країни, щоб вони прийняли мігрантів, депортованих зі США.

Співрозмовники видання повідомили, що запити до країн регіону тривають і вони є частиною ширшої стратегії пошуку країн, готових приймати мігрантів, висланих зі США, зокрема і тих, хто спочатку в'їхав під захистом часів Байдена.

За словами одного з джерел, регіональним бюро Державного департаменту США доручили представити цю ідею. Але поки незрозуміло, чи досягнули якихось домовленостей.

У травні Верховний суд дозволив адміністрації Трампа позбавити тимчасового легального статусу щонайменше півмільйона людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. За словами одного з джерел, адміністрація шукала можливі місця, куди можна цих мігрантів вивезти.

У квітні газета "Wall Street Journal" повідомила, що США вивчали можливості депортації осіб з інших територій на Балканах, зокрема до Молдови та Косова, а також інших регіонів світу.

Видання пише, що Сербія, про яку раніше не повідомляли як про потенційне місце призначення для депортованих із США, є важливою для родини очільника Штатів із окремої причини. У столиці Сербії, Белграді, мають звести вежу Трампа. Планування цієї споруди якої здійснює інвестиційна фірма, співзасновником якої є Джаред Кушнер, зять президента.

Домовленості про прийняття депортованих мігрантів не є безпрецедентними в регіоні. Подібна угода була укладена між Італією та Албанією після того, як прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні переконала балканську країну розмістити на своїй території центри для мігрантів, яких перехопили під час спроби перетнути кордон морем з Африки до Європи. Італія оплачує вартість центрів. Однак ця домовленість зіткнулася з практичними труднощами та власними судовими процесами в італійських судах.