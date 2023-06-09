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ПОЛІТИКА

США допомагають Україні пом'якшити наслідки катастрофи через підрив Каховської ГЕС – Кулеба

09 червня 2023, 08:53
США допомагають Україні пом'якшити наслідки катастрофи через підрив Каховської ГЕС – Кулеба
Фото: з вільних джерел
США надають Україні допомогу у пом'якшенні наслідків екологічної та гуманітарної катастрофи.

Сполучені Штати Америки надають Україні допомогу у пом'якшенні наслідків екологічної та гуманітарної катастрофи у південних областях країни після підриву військами рф Каховської ГЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Ситуацію після руйнування греблі в Херсонській області він обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"США допомагають нам пом'якшити наслідки катастрофи в Каховці з вини росії", - йдеться у публікації.

Крім того, сторони під час спілкування зосередилися на питаннях надання Україні військової допомоги, і Штати "продовжать зусилля щодо постачання більшої кількості зброї та боєприпасів".

"Ми також обговорили очікувані підсумки саміту НАТО у Вільнюсі", - додав глава МЗС.

Зазначимо, що раніше ввечері 8 червня Кулеба заявив, що Україна незабаром отримає допомогу від НАТО для ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

російські окупанти вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, інтервенти влаштували вибух дистанційно.

Як зазначили в "Укргідроенерго", гідроелектростанція була повністю зруйнована і вже не підлягає відновленню.

СШАКулебаКаховська ГЕС

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