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ПОЛІТИКА

США допомогли Ізраїлю вдосконалити F-35: винищувачі тепер долають Іран без дозаправки

17 червня 2025, 15:59
США допомогли Ізраїлю вдосконалити F-35: винищувачі тепер долають Іран без дозаправки
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Це справжній прорив.

Сполучені Штати та Ізраїль модернізували ізраїльські винищувачі F-35, щоб збільшити їхню дальність польоту.

Про це повідомляє видання Middle East Eye.

Хоча подробиці модифікації залишаються засекреченими, кілька американських чиновників на умовах анонімності підтвердили виданню Middle East Eye, що під час п’ятничного удару по Ірану Ізраїль не здійснював дозаправку в повітрі та не приземляв винищувачі для заправки в жодній з країн поблизу.

Замість цього, Ізраїль і США внесли зміни в конструкцію F-35, які дозволили розмістити додаткові паливні резервуари без шкоди для малопомітності винищувача. 

"‎Це справжній прорив. Ізраїль здійснив цю модифікацію за нашої участі"‎, - сказав один із американських чиновників в коментарі MEE. 

За словами фахівців, єдиною альтернативою для Ізраїлю у випадку відмови від дозаправки в повітрі було використання підвісних паливних баків. Саме про них кажуть американські джерела. 

Зазначимо також, що ще у 2021 році ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Повітряні сили Ізраїлю працюють над підвісним паливним баком для винищувачів F-35I Adir. Як тоді зазначалося, модифікацію можуть отримати протягом двох років.

На перший погляд, додати підвісний бак із додатковим пальним - просто, однак, насправді це надзвичайно складне завдання. Американський експерт у аерокосмічній галузі Річард Абулаф'я каже:

"Треба було так додати баки, щоб зберегти непомітність, відповідно налаштувати всю внутрішню інфраструктуру і розробити нові кріплення. За нашої допомоги, у Ізраїлю це вийшло".

Справа в тому, що вся конструкція F-35 спроєктована так, щоб уникати виявлення. Будь-які зміни можуть порушити ці характеристики і зробити літак помітним для радарів. 

СШАІзраїльІранF-35

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