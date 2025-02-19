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США допомогли путіну вийти із ізоляції – Зеленський

19 лютого 2025, 14:33
США допомогли путіну вийти із ізоляції – Зеленський
Президента дивує, що після 3 років повномасштабного вторгнення рф представники США називають війну "конфліктом"
Президент Володимир Зеленський вважає, що політика США та команди президента Дональда Трампа наразі виводить із ізоляції російського правителя путіна та росію як агресора.
 
Про це Зеленський сказав на пресконференції.
 
 "Я вважаю, що США допомогли путіну вийти із багаторічної ізоляції через повномасштабне вторгнення. Ніхто не роздратований. Ми до всього готові. Історія про те, що 90% допомоги від США. Ми з вами розуміємо, що правда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. Я би хотів, щоби було більше правди у команди Трампа", розповів президент.
 
За словами Зеленського, таким чином США виводять путіна із ізоляції і цьому радіють в кремлі: "Вчора вже були сигнали з ними як з жертвою. Це щось нове". 
 
Президента дивує, що після 3 років повномасштабного вторгнення рф представники США називають війну "конфліктом" та лояльно ставляться до окупантів. Він вважає такі дії пом'якшенням окупаційних дій росії, але додав, що це не вперше йому доводиться боротися із подібною політикою партнерів.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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