США допоможуть Австралії розробити керовані ракети до 2025 року – Reuters

Блінкен сказав, що "головним" у ході суботніх переговорів з Австралією була спільна відданість свободі та безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

США допоможуть Австралії розробити керовані ракетні системи залпового вогню до 2025 року, заявив у суботу міністр оборони США Ллойд Остін, після того як перші особи двох країн пообіцяли взаємодіяти з Китаєм, але й протистояти йому у разі потреби.

Про це пише Reuters.

Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен перебувають у штаті Квінсленд для участі у щорічному австралійсько-американському міністерському діалозі (AUSMIN).

"Ми реалізуємо низку взаємовигідних ініціатив з австралійською оборонною промисловістю, включно із зобов'язаннями допомогти Австралії у виробництві керованих реактивних систем залпового вогню до 2025 року", - сказав Остін на пресконференції.

За його словами, США також прискорюють доступ Австралії до пріоритетних боєприпасів за рахунок спрощення процесу придбання.

Австралія приймає у себе цю зустріч високого рівня вперше з 2019 року у зв'язку з обмеженнями через COVID-19.

Лейбористський уряд Австралії зміцнює військові зв'язки зі США, давнім союзником, на тлі нарощування військової могутності в регіоні з боку більш напористого Китаю.

"Ми дуже задоволені тими кроками, які робляться щодо створення в цій країні підприємства з виробництва керованої зброї та боєприпасів", - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес.

Він висловив сподівання, що виробництво ракет може розпочатися в Австралії через два роки в рамках створення колективної промислової бази двох країн.

За словами Марлеса, у рамках двосторонньої співпраці "зросте темп візитів американських атомних підводних човнів до австралійських вод".

Блінкен сказав, що "головним" у ході суботніх переговорів з Австралією була спільна відданість свободі та безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Після завершення дводенних переговорів у суботу Марлес та Остін мали вирушити до північного Квінсленду, де австралійські та американські військові беруть участь у військових іграх Talisman Sabre разом з 11 іншими країнами.