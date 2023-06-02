США допоможуть Україні побудувати Збройні сили майбутнього – Блінкен

Йдеться про сучасні військово-повітряні сили, озброєння та інше.

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Фінляндії 2 червня.

"Це означає - сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки і бронемашини, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання й підтримку для зміцнення бойової готовності сил і техніки", - додав Блінкен.

За його словами, переговори між Києвом та кремлем можуть відбутися лише з позиції сильної України, здатної захищати себе від будь-якої агресії. Тож інвестиції в сильну Україну, вважає Блінкен, жодним чином не шкодять дипломатії, а прокладають до неї шлях.

Водночас росія, за словами держсекретаря США, сьогодні перебуває в гіршому стаговищі ніж до початку повномасштабного вторгнення. російський диктатор владімір путін показав слабкість в усіх своїх планах.

"Коли ви дивитеся на довгострокові стратегічні цілі й завдання президента путіна, немає жодних сумнівів: росія сьогодні у значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення. Там, де путін прагнув показати силу, він продемонстрував слабкість. Там, де він планував розділити, він об'єднав", - наголосив Блінкен.