Матеріали:
Теми:

США допоможуть Україні побудувати Збройні сили майбутнього – Блінкен

02 червня 2023, 18:23
США допоможуть Україні побудувати Збройні сили майбутнього – Блінкен
Twitter
Йдеться про сучасні військово-повітряні сили, озброєння та інше.

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Фінляндії 2 червня.

"Це означає - сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки і бронемашини, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання й підтримку для зміцнення бойової готовності сил і техніки", - додав Блінкен.

За його словами, переговори між Києвом та кремлем можуть відбутися лише з позиції сильної України, здатної захищати себе від будь-якої агресії. Тож інвестиції в сильну Україну, вважає Блінкен, жодним чином не шкодять дипломатії, а прокладають до неї шлях.

Водночас росія, за словами держсекретаря США, сьогодні перебуває в  гіршому стаговищі ніж до початку повномасштабного вторгнення. російський диктатор владімір путін показав слабкість в усіх своїх планах.

"Коли ви дивитеся на довгострокові стратегічні цілі й завдання президента путіна, немає жодних сумнівів: росія сьогодні у значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення. Там, де путін прагнув показати силу, він продемонстрував слабкість. Там, де він планував розділити, він об'єднав", - наголосив Блінкен.

армія рфБлінкенвійна в Україніросія окупантиконтранаступ

Останні матеріали

Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський "план перемоги" у війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 15:10
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється