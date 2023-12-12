США допоможуть Україні створити сили, "здатні стримати росію найближчими роками" – Остін

"Разом із нашими союзниками і партнерами ми маємо намір допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи, а також створити майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки", – цитує пресслужба Пентагону його заяву.

Остін додав, що США "сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і громадян".

"Пані та панове, доктор Мартін Лютер Кінг одного разу сказав: "Вище мірило людини – це не те, на чому вона стоїть у моменти комфорту і зручності, а те, на чому вона стоїть за часів викликів і протиріч". Ми живемо саме в такий час. І ми всі маємо вирішити, на чиєму боці ми перебуваємо. Тому ми сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і своїх громадян", – заявив очільник Пентагону.

Він також заявив, що США мають намір "утримати росію від подальшої агресії – зокрема, проти наших союзників по НАТО і показати всьому світу, що Америка не здригнеться у своєму захисті свободи".