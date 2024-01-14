США досі бояться, що росія може застосувати ядерну зброю – The Sunday Times

Саме це одна із причин, чому США постійно відмовляються надати Україні зброю далекого радіусу дії.

Про це пише британська The Sunday Times.

Це стосується не лише ракетних систем, які б дозволили Україні завдати удару по військових базах у самій росії, але й ракет, які допомогли б Києву рознести Кримський міст, пише видання.

"Чи іноді у вас виникає відчуття, що президент Байден насправді не хоче, щоб росія зазнала гучної поразки у війні в Україні? Або, навпаки, адміністрація у Вашингтоні хоче всебічної перемоги України над окупантом? Про це я запитав радника уряду президента Зеленського під час своєї поїздки в Україну минулого місяця. Він відповів з посмішкою: "Ця теорія існує з самого початку", - пише британська газета.

Варто нагадати, що коли путін розпочав своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, у Вашингтоні (справді, майже повсюдно) вважалося, що опір марний. І американці, і британці пропонували Зеленському притулок. Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії на той час, постачав зброю, яка найбільше підходить для

Щодо передачі Україні ракет TAURUS: Німеччина стверджує, що необхідно обмежити дальність дії ракет, щоб ЗСУ не могли використовувати їх для завдання ударів по РФ, оскільки Шольц також сильно боїться ескалації з боку росії.