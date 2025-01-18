США досягнуть стелі держборгу наступного дня після інавгурації Трампа – The Hill

Глава Мінфіну заявила, що "період припинення випуску боргових зобов'язань" триватиме до 14 березня

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що наступного дня після інавгурації президента Дональда Трампа країна досягне стелі держборгу. Вона попередила, що відомство вживе "надзвичайних заходів", щоб запобігти загрозі національного дефолту.

Про це пише видання The Hill.

Міністерство фінансів може використовувати ці заходи, щоб дозволити уряду виконувати свої зобов'язання протягом певного періоду після того, як буде досягнуто граничного рівня боргу. Поки незрозуміло, коли використання цих заходів виявиться марним, хоча раніше висловлювали припущення, що у законодавців буде кілька місяців, щоб підняти стелю боргу.

Єллен заявила, що вона "не зможе повністю інвестувати ту частину Фонду пенсійного забезпечення цивільних службовців та інвалідів (CSRDF), яка не потрібна для негайних виплат бенефіціарам". За її словами, "період припинення випуску боргових зобов'язань" триватиме до 14 березня.