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США досягнуть стелі держборгу наступного дня після інавгурації Трампа – The Hill

18 січня 2025, 17:56
США досягнуть стелі держборгу наступного дня після інавгурації Трампа – The Hill
Фото: facebook.com/permalink
Глава Мінфіну заявила, що "період припинення випуску боргових зобов'язань" триватиме до 14 березня
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що наступного дня після інавгурації президента Дональда Трампа країна досягне стелі держборгу. Вона попередила, що відомство вживе "надзвичайних заходів", щоб запобігти загрозі національного дефолту.
 
Про це пише видання The Hill.
 
Міністерство фінансів може використовувати ці заходи, щоб дозволити уряду виконувати свої зобов'язання протягом певного періоду після того, як буде досягнуто граничного рівня боргу. Поки незрозуміло, коли використання цих заходів виявиться марним, хоча раніше висловлювали припущення, що у законодавців буде кілька місяців, щоб підняти стелю боргу.
 
Єллен заявила, що вона "не зможе повністю інвестувати ту частину Фонду пенсійного забезпечення цивільних службовців та інвалідів (CSRDF), яка не потрібна для негайних виплат бенефіціарам". За її словами, "період припинення випуску боргових зобов'язань" триватиме до 14 березня.
 
"Мої попередники вже оголошували періоди призупинення випуску боргових зобов'язань за подібних обставин", - зазначила вона.
 
За її словами, інвестиції до Фонду медичного страхування пенсіонерів поштової служби здійснюватимуться так само, як і до CSRDF, але водночас вона зазначила, що обидва рахунки будуть "погашені після збільшення або припинення ліміту заборгованості".
 
"Ці дії не торкнуться федеральних пенсіонерів і службовців", - додала вона.
 
Стеля боргу обмежує суму, яку Міністерство фінансів може заборгувати для оплати рахунків країни. Наразі державний борг становить понад 36 трильйонів доларів.

 

СШАДональд Трампдержавний борг

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