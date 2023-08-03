США дозволили Ізраїлю продати Фінляндії протиракетну систему David's Sling

Система здатна перехоплювати ракети на відстані до 300 км.

Сполучені Штати Америки дали дозвіл Ізраїлю на продаж Фінляндії системи протиракетної оборони David's Sling ("Праща Давида").

Про це повідомляє ізраїльське Міністерство оборони.

Про свій намір купити систему Фінляндія повідомила ще у квітні. Утім для цього була потрібна згода США, які разом із Ізраїлем розробили "Пращу Давида". Сума угоди становить 345 мільйонів доларів. Система включає в себе перехоплювачі, пускові установки та радари для виявлення балістичних і крилатих ракет, літаків, а також дронів.

Як пише The Times of Israel, "Праща Давида" вироблена компанією Rafael Advanced Defence Systems і здатна перехоплювати ракети на відстані 40-300 кілометрів. Система також відома як "Чарівна паличка", діє в Ізраїлі з 2017 року та становить середній рівень ізраїльської багаторівневої протиракетної оборони, яка включає «Залізний купол» малої дальності та найвищий рівень "Стріла 2" і "Стріла".

Зазначається, що це буде перший продаж системи протиракетної оборони David's Sling за кордон.