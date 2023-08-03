Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США дозволили Ізраїлю продати Фінляндії протиракетну систему David's Sling

03 серпня 2023, 09:17
США дозволили Ізраїлю продати Фінляндії протиракетну систему David's Sling
З вільних джерел
Система здатна перехоплювати ракети на відстані до 300 км.

Сполучені Штати Америки дали дозвіл Ізраїлю на продаж Фінляндії системи протиракетної оборони David's Sling ("Праща Давида").

Про це повідомляє ізраїльське Міністерство оборони.

Про свій намір купити систему Фінляндія повідомила ще у квітні. Утім для цього була потрібна згода США, які разом із Ізраїлем розробили "Пращу Давида". Сума угоди становить 345 мільйонів доларів. Система включає в себе перехоплювачі, пускові установки та радари для виявлення балістичних і крилатих ракет, літаків, а також дронів.

Як пише The Times of Israel, "Праща Давида" вироблена компанією Rafael Advanced Defence Systems і здатна перехоплювати ракети на відстані 40-300 кілометрів. Система також відома як "Чарівна паличка", діє в Ізраїлі з 2017 року та становить середній рівень ізраїльської багаторівневої протиракетної оборони, яка включає «Залізний купол» малої дальності та найвищий рівень "Стріла 2" і "Стріла".

Зазначається, що це буде перший продаж системи протиракетної оборони David's Sling за кордон.

СШАФінляндіяППОDavid's Sling

Останні матеріали

Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Політика
Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 09:21
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється