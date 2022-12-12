США дозволили в’їзд понад 80 тисяч українців за програмою "Єднання заради України"

Сполучені Штати дали дозвіл на в’їзд до країни за програмою "Єднання заради України" понад 82 тисячам українців.

Про це йдеться у звіті Служби громадянства та імміграції США в розділі "Виконання нашої гуманітарної місії".

Ухвалена у квітні програма надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам приїхати до Сполучених Штатів і тимчасово перебувати в країні протягом двох років. Українці, які беруть участь у програмі "Єднання заради України", повинні мати спонсора у США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку.

Відповідно до звіту, міграційна служба підтвердила фінансову спроможність понад 177 тисяч осіб, які виявили бажання виступити такими спонсорами.

Крім того, українцям, які під час війни опинилися у Сполучених Штатах, було надано можливість отримати статус тимчасово захищених осіб.

Такий статус поширюється лише на тих громадян України, котрі перебували у США станом на 11 квітня. Особи, котрі оформили відповідні заявки, дістали можливість залишитися там терміном до 18 місяців та оформити дозвіл на працевлаштування.