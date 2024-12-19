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США думають про відправку делегації до Сирії – Bloomberg

19 грудня 2024, 19:11
США думають про відправку делегації до Сирії – Bloomberg
Фото: Reuters
Таким чином в США планують налагодити пряму лінію комунікацій.

Адміністрація Білого дому розглядає можливість відправлення офіційних осіб до Сирії задля забезпечення плавного політичного перехідного періоду.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Bloomberg.

"Ми перебуваємо в прямому контакті і ми також розглядаємо відправлення людей в Сирію. Ми повинні бачити конкретні дії, а не просто позитивні заяви", - заявив Блінен.

За його словами, потрібно мати пряму лінію комунікацій. 

"Важливо говорити якомога чіткіше, слухати, переконатися, що ми якнайкраще розуміємо, куди вони прямують і куди хочуть йти. Тож найближчими днями ми розглянемо це питання", - сказав держсекретар. 

Кілька західних країн вже направили до Сирії делегації впродовж останніх днів.

Наразі Сирію контролює повстанське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке і повалило режим Башара Асада. Воно оголосило про намір створити інклюзивний уряд.

Однак американська адміністрація продовжує вважати його терористичною групою. Сирія також залишається під санкціями, які були запроваджені США та іншими країнами під час правління Асада.

 
СШАСирія

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