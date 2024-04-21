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США думають про відправку військових радників в Україну через агресію росію – Politico

21 квітня 2024, 11:22
США думають про відправку військових радників в Україну через агресію росію – Politico
Фото: zi.dn.ua
За словами офіційних осіб, війська виконуватимуть небойову роль, а будуть консультувати і підтримуватимуть український уряд та армію.

Про це йдеться в матеріалі видання Politico.

Спікер Пентагону Патріка Райдера заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.

"Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві", - сказав Райдер.

Він додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.

"В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства", - підсумував Райдер.

Разом з тим кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

Анонімні джерела повідомляють Politico, що завдання Управління - спостереження за озброєнням, яке відправляє США Україна.

"Додаткові військові підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння", - сказали джерела.

Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.

 
СШАВійськові радники

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