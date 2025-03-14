Зазначається, що за останні тижні 19 GLSDB були протестовані, щоб оцінити ефективність оновлень.

Сполучені Штати Америки готові відновити постачання в Україну далекобійних бомб малого діаметра наземного запуску (GLSDB). Така зброя раніше була модернізована для української сторони для кращої протидії російським перешкодам.

Про це повідомляє Reuters.

Про роботи з покращення американських бомб GLSDB представникам західних ЗМІ розповіли "дві особи, знайомих зі зброєю".

Зазначається, що за останні тижні 19 GLSDB були протестовані, щоб оцінити ефективність оновлень.

"За словами людей, частина модифікацій передбачала посилення з'єднань усередині зброї для підвищення її стійкості", - пише Reuters.

Очікується, що поновлення застосування GLSDB на полі бою може відбутися "найближчими днями, оскільки запаси вже є в Європі", йдеться в публікації західного інформагентства.

Крайній раз Сили оборони України застосовували таку зброю кілька місяців тому, розповів Reuters один зі співрозмовників.

За даними західної преси, раніше війська рф через "глушіння" навігаційних систем не давали багатьом відносно новим українським GLSDB великої дальності уразити намічені цілі.

На потреби української сторони американська компанія Boeing (BA.N) вирішила відкрити нову вкладку, та запропонувала Пентагону нову зброю GLSDB з радіусом дії понад 160 км. Така плануюча бомба має невеликі крила, які розширюють її радіус дії, і вона складається з бомби малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетного двигуна M26, обидва з яких поширені в запасах США і відносно недорогі.

Плануючі бомби GLSDB були закуплені за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена за допомогою Ініціативи сприяння безпеці України.

Штати закупили нове озброєння та військову техніку для української сторони на суму майже 33,2 мільярда доларів безпосередньо в оборонних підрядників США та союзників.

Нагадаємо, що у вівторок адміністрація чинного президента США Дональда Трампа погодилася відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною за результатами зустрічі делегацій від Вашингтона та Києва у Джидді, де була погоджена пропозиція Штатів щодо 30-денного припинення вогню з росією.