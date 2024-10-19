США готові запросити Україну в НАТО – Le Monde

Таку ж позицію підтримують Велика Британія та Франція. Натомість Німеччина все ще проти.

Президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Великої Британії Кір Стармер розійшлися у думках щодо ідеї запрошення України до НАТО.

Про це пише Le Monde.

Чотири лідери прагнуть передусім скоординувати відповіді на план перемоги, який Володимир Зеленський представив їм останніми тижнями. На думку українського президента, мета полягає в тому, щоб дозволити його країні змінити баланс сил із росією та розпочати переговори про припинення бойових дій до 2025 року.

Втім, український лідер просуває план перемоги на тлі російського просування на сході України. Пункти плану викликають серйозні розбіжності між Вашингтоном, Парижем, Лондоном та Берліном.