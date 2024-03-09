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США готувалися до ядерного удару рф по Україні – CNN

09 березня 2024, 16:55
США готувалися до ядерного удару рф по Україні – CNN
Фото: з вільного доступу
У США наприкінці 2022 року припускали, що рф може вдарити по Україні ядерною зброєю.

Сполучені Штати наприкінці 2022 року "ретельно готувалися" до того, що росія потенційно може завдати удару по Україні ядерною зброєю.

Про це пише CNN з посиланням на двох високопоставлених представників адміністрації Байдена.

Зазначається, що адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що росія може використовувати тактичну чи бойову ядерну зброю.

CNN пише, що адміністрацію Байдена досягти такої вражаючої оцінки про ризик ядерного удару "привів не один показник, а сукупність подій, аналізу і, що особливо важливо, надзвичайно чутливих нових розвідувальних даних".

З кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій.

Відповідно до такої оцінки, росія могла б розглядати тактичний ядерний удар як стримуючий фактор проти подальших втрат окупованої території в Україні, а також будь-якого потенційного нападу на саму росію.

Втрату росією Херсона в адміністрації Байдена вважали "потенційним тригером" для використання ядерної зброї.

У той же час російська пропагандистська машина поширювала нову фальшиву історію про "українську брудну бомбу", яка, на думку офіційних осіб США, могла бути прикриттям для російської ядерної атаки.

Але була ще одна частина, яка підняла такі занепокоєння на новий рівень. Західні спецслужби отримали інформацію про те, що тоді між російськими офіційними особами відкрито обговорювався ядерний удар.

Доступ США до внутрішніх комунікацій росії виявився правдивим і раніше. Напередодні вторгнення в Україну США перехопили російське військове командування, яке обговорювало підготовку до вторгнення. Повідомлення, що вторгнення було неминучим, виявилися точними.

Жодного разу США не виявили даних розвідки, які б вказували на те, що росія вживає заходів для мобілізації своїх ядерних сил для здійснення такої атаки.

Однак у США не були впевнені, що дізнаються про підготовку до удару тактичною ядерною зброєю.

"На відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищувати цілі міста, тактична або бойова ядерна зброя досить мала, щоб її можна було переміщати безшумно, і її можна було б запустити зі звичайних систем, уже розгорнутих на українському полі бою", – зазначають у статті.

СШАвійна в Україніросія окупантиядерні сили

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