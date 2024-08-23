США готують мережу баз та аеродромів у Тихому океані – Defense News

Командування ВПС США у разі конфлікту побоюється масштабного ракетного удару КНР по базах у Японії та на острові Гуам.

США продовжують створювати розосереджену мережу баз у Тихому океані, яка підвищить боєздатність американської авіації у разі збройного конфлікту з Китаєм. Про це заявив начальник штабу ВПС США генерал Девін Елвін.

Про це пише Defense News.

Видання нагадує, що командування ВПС США у разі конфлікту побоюється масштабного ракетного удару КНР по базах у Японії та на острові Гуам, після якого можливості американської авіації діяти в районі Тихого океану різко знизяться. У зв'язку з цим почалася реалізація концепції Agile Combat Employmen ("Гнучке бойове застосування"), згідно з якою підрозділи ВПС розгорнуть у більшій кількості місць, на менших об'єктах, і це підвищить виживання авіації. Планується, що ВПС зможуть базуватись у цивільних аеропортах та на аеродромах з мінімальною кількістю споруд та обладнання.

"Я почувався би більш впевнено, якби у нас була більш надійна активна оборона баз для захисту тих невеликих операційних місць, які використовуватимуться в рамках концепції під назвою Agile Combat Employment", – сказав начальник штабу ВПС генерал Девід Алвін під час круглого столу з журналістами в Пентагоні.

Елвін додав, що потрібні додаткові кроки щодо захисту цих баз від можливого нападу.