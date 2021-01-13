Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"

Під санкціями може опинитись страхова група Zurich Insurance Group
Державний департамент США повідомив європейські компанії, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик запровадження нових санкції адміністрацією наразі чинного президента Дональда Трампа.
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2" Фото: AP

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у Трампа готують останній санкційний пакет проти газопроводу. 

"Ми намагаємось проінформувати компанії про ризики та переконати їх відмовитись від цієї справи, допоки не стало занадто пізно", - на умовах анонімності сказало джерело в уряді США. 

За його словами, до четверга чи п’ятниці Держдеп опублікує звіт про компанії, які, на його думку, допомагають трубопроводу від Росії до Німеччини. У документі можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, прокладанням підводного трубопроподу та перевіркою проєкту. 

Ймовірно, під санкціями може опинитись страхова група Zurich Insurance Group. 

Джерела агентства вказують, що останні місяці європейські компанії отримували запити від Держдепу щодо своєї ролі у будівництві труби. 

Відомо, що адміністрація Трампа виступає проти запуску газопроводу, який позбавить Україну вигідних зборів та посилить вплив Росії на Європу. 

Нагадаємо, що у  ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2021 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.