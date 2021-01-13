США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.
Зазначається, що у Трампа готують останній санкційний пакет проти газопроводу.
"Ми намагаємось проінформувати компанії про ризики та переконати їх відмовитись від цієї справи, допоки не стало занадто пізно", - на умовах анонімності сказало джерело в уряді США.
За його словами, до четверга чи п’ятниці Держдеп опублікує звіт про компанії, які, на його думку, допомагають трубопроводу від Росії до Німеччини. У документі можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, прокладанням підводного трубопроподу та перевіркою проєкту.
Ймовірно, під санкціями може опинитись страхова група Zurich Insurance Group.
Джерела агентства вказують, що останні місяці європейські компанії отримували запити від Держдепу щодо своєї ролі у будівництві труби.
Відомо, що адміністрація Трампа виступає проти запуску газопроводу, який позбавить Україну вигідних зборів та посилить вплив Росії на Європу.
Нагадаємо, що у ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"
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