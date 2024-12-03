США готують нові санкції проти росії
03 грудня 2024, 13:53
Фото: DW
Джейк Салліван анонсував нові санкції проти рф через участь КНДР у війні
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван анонсував підготовку нових санкцій проти росії.
Про це йдеться в його заяві, інформує Білий Дім.
"У відповідь на вступ північнокорейських солдатів у цю війну президент Джо Байден вирішив скоригувати дозволи на використання Україною наданих Сполученими Штатами ракет великої дальності. А щоб підірвати російську військову машину, Сполучені Штати запровадили серйозні санкції проти російського фінансового сектору, і ще більше санкцій буде запроваджено згодом", – йдеться у заяві.
Салліван наголосив, що Байден прагне поставити Україну на якомога сильнішу позицію, і "ми продовжимо реалізовувати цю стратегію на підтримку України та її боротьби за свободу".
Радник президента заявив, що Байден "доручив Міністерству оборони якнайшвидше доставити всю техніку в Україну, щоб гарантувати, що Україна має обладнання, необхідне для самозахисту".
"Починаючи відсьогодні і до середини січня, ми доставимо сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі додаткових ракет та інші важливі засоби, які допоможуть Україні захистити свою свободу і незалежність", – йдеться у заяві.