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США готують новий пакет допомоги Україні на $125 мільйонів

23 серпня 2024, 08:33
США готують новий пакет допомоги Україні на $125 мільйонів
джерело slovoidilo
ЗСУ отримають ракети для ППО, боєприпаси для артилерії та засоби для дронів.
Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні вартістю біля 125 мільйонів доларів.
 
Про це повідомляє Associated Press.
 
Цей пакет допомоги включатиме ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin та низку інших протитанкових ракет. Також до нього увійдуть системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і засобами радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.
 
"Офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки ця допомога не була оголошена публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше", – наголошує AP.
 
Новий пакет допомоги буде виділений в той час, як українські війська продовжують розширювати свій несподіваний наступ на росію, де, за офіційними даними, вони зайняли близько 1000 квадратних кілометрів території Курської області. російські війська, тим часом, досягають успіхів на сході, в районі українського міста Покровськ – критично важливого логістичного вузла.
 
Якщо Покровськ впаде, це поставить під загрозу оборону України і наблизить росію до її заявленої мети – захоплення Донецької області. Зараз російські війська знаходяться всього за 10 кілометрів від Покровська.

 

війна в Україніпідтримка України СШАросія окупанти

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