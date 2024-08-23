США готують новий пакет допомоги Україні на $125 мільйонів

ЗСУ отримають ракети для ППО, боєприпаси для артилерії та засоби для дронів.

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні вартістю біля 125 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Associated Press.

Цей пакет допомоги включатиме ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin та низку інших протитанкових ракет. Також до нього увійдуть системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і засобами радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

"Офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки ця допомога не була оголошена публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше", – наголошує AP.