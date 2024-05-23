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США готують новий пакет військової допомоги для України – AP

23 травня 2024, 18:55
США готують новий пакет військової допомоги для України – AP
Це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

Сполучені Штати уже в п'ятницю, 24 травня, можуть оголосити про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на двох посадовців.

За словами співрозмовників АР, пакет містить системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Інших деталей про нову військову допомогу не повідомляється.

Цей пакет допомоги від США стане четвертим за ліком відтоді, як наприкінці квітня американський Конгрес ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про іноземне фінансування України та союзників.

Додатково Вашингтон оголосив про виділення 6 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України, які підуть на оплату довгострокових контрактів з оборонною промисловістю США.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року Сполучені Штати надали Києву військової допомоги на суму майже 51 мільярд доларів.

війна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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