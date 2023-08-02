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ПОЛІТИКА

США готують новий пакет військової допомоги Україні – Politico

02 серпня 2023, 10:25
США готують новий пакет військової допомоги Україні – Politico
Фото: Укрінформ
Вже наступного тижня.

Зараз США працюють над новим пакетом допомоги для України.

Про це пише Politico

У матеріалі сказано, що Міноборони країни очікує, що про нього офіційно буде заявлено Вашингтоном вже на початку наступного тижня. 

Видання також нагадує, що Україна з нетерпінням чекає на американські танки Abrams, які на озброєння до ЗСУ повинні потрапити вже на початку вересня. Саме ця техніка може допомогти прорвати оборону російських окупантів на фронті. 

У Пентагоні тим часом вважають, що контрнаступ Сил оборони точно продовжуватиметься протягом осені - до зими. 

Нагадаємо, у середині липня Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.

Передбачається, що цей пакет має допомогти захистити українські порти на Чорному морі після того, як російська федерація вийшла із зернової угоди та влаштувала ракетний терор.

СШАдопомогавійна в Україні

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