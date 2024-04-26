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США готують один з найбільших пакетів допомоги Україні на $6 мільярдів – Politico

26 квітня 2024, 08:07
США готують один з найбільших пакетів допомоги Україні на $6 мільярдів – Politico
Проте на постачання обладнання, яке замовлять в американських виробників, можуть піти роки.

США готуються оголосити один із найбільших в історії пакетів військової допомоги Україні в рамках програми USAI. Його загальна сума становитиме 6 мільярдів доларів.

Про це пише Politico.

"За словами двох американських чиновників, США роблять останні штрихи в одному зі своїх найбільших на сьогоднішній день пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на зброю та обладнання на 6 мільярдів доларів для ЗСУ", – повідомляє видання.

Цей пакет можуть оголосити вже в пʼятницю, 26 квітня 2024 року. 

За словами джерел видання, до пакету допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Проте це обладнання, швидше за все, прибуде в Україну через кілька років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Вона видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, мова не про його вилучення із поточних запасів США.

СШАвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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