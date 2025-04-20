США готують перемовини про припинення вогню в Україні — Келлог

За його словами, мова йде про щонайменше 30-денне перемирʼя.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що наступного тижня американська команда вирушить у Лондон на перемовини щодо припинення вогню в Україні.

В етері Fox він зазначив, що Дональд Трамп працює над завершенням війни.

"Ми говорили про те, щоб просуватися далі із потенційним перемир’ям найближчим часом. Саме тому ми повертаємося до Лондона наступного тижня, щоб це закріпити", — заявив він.

Келлог зазначив, що всеосяжне перемирʼя включає припинення вогню на землі, у небі та на морі. Також це стосується мораторію на обстріли енергетичних об'єктів. За його словами, мова йде про період щонайменше 30 днів, а після треба буде укладати більш тривалу мирну угоду.