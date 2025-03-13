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США готують плани для посилення військової присутності у Панамі – NBC News

13 березня 2025, 21:33
США готують плани для посилення військової присутності у Панамі – NBC News
Це частина стратегії адміністрації американського президента Дональда Трампа.
США готують плани для посилення військової присутності в Панамі. 
 
Про це повідомляє NBC News.
 
За словами двох американських чиновників, Білий дім доручив американським військовим розробити варіанти збільшення присутності американських військ у Панамі для досягнення мети президента Трампа щодо "повернення" Панамського каналу.
 
Видання зауважило, що під час спільного звернення до Конгресу минулого тижня Трамп заявив, що "для подальшого зміцнення нашої національної безпеки моя адміністрація поверне собі Панамський канал".
 
Наразі, за даними анонімних джерел відомо, що командування США розробляє потенційні плани, які варіюються від більш тісного партнерства з панамськими військовими до менш вірогідного варіанту силового захоплення Панамського каналу американськими військами.
 
Водночас анонімні чиновники зауважили, що, те, чи буде застосована військова сила, залежить від того, наскільки панамські військові погодяться на партнерство з США.
 
Анонімні джерела наголосили, що мета адміністрації Трампа - збільшити військову присутність США в Панамі, щоб зменшити вплив Китаю в цій країні.

 

СШАПанамаТрампвійна в Україні

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