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США готують Польщу до нападу росії – Держдеп

09 липня 2024, 12:05
США готують Польщу до нападу росії – Держдеп
Фото: dpa-international.com
Міллер наголосив, що Польща – вірний союзник США й ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО.

США підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також танків Abrams.

Про це заявив очільник пресслужби Державного департаменту США Меттью Міллер.

Міллер наголосив, що Польща – вірний союзник США й ця угода "ще більше зміцнить східний фланг НАТО".
 
Він розповів, що Польща здійснює масштабну програму військової модернізації та закуповує американське оборонне обладнання: літаки F-35, ракетні системи Patriot, бойові танки Abrams.
 
За словами представника Держдепу, Польща є лідером в НАТО і наразі витрачає на оборону 4% ВВП, що є найвищим показником в Альянсі.
 
Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing — це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з найважливіших партнерів у сфері безпеки США, додав Меттью Міллер.
 
Нагадаємо, більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже перебуває в Європі. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформоване джерело в США. У Пентагоні та Сенаті переконують, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет "буде в дорозі вже до кінця тижня". Проте більша частина американської допомоги вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі.

 

війна в Україніросія окупантидерждеп сша

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