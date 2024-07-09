США готують Польщу до нападу росії – Держдеп
09 липня 2024, 12:05
Фото: dpa-international.com
Міллер наголосив, що Польща – вірний союзник США й ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО.
США підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також танків Abrams.
Про це заявив очільник пресслужби Державного департаменту США Меттью Міллер.
Міллер наголосив, що Польща – вірний союзник США й ця угода "ще більше зміцнить східний фланг НАТО".
Він розповів, що Польща здійснює масштабну програму військової модернізації та закуповує американське оборонне обладнання: літаки F-35, ракетні системи Patriot, бойові танки Abrams.
За словами представника Держдепу, Польща є лідером в НАТО і наразі витрачає на оборону 4% ВВП, що є найвищим показником в Альянсі.
Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing — це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з найважливіших партнерів у сфері безпеки США, додав Меттью Міллер.
Нагадаємо, більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже перебуває в Європі. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформоване джерело в США. У Пентагоні та Сенаті переконують, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет "буде в дорозі вже до кінця тижня". Проте більша частина американської допомоги вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі.