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США готують санкції проти Киргизстану за допомогу рф – WP

19 липня 2023, 12:55
США готують санкції проти Киргизстану за допомогу рф – WP
Фото: berlek-nkp
Санкції або чорний список компаній, звинувачених у порушеннях, можуть запровадити вже цього тижня.

США розглядають запровадження санкцій проти Киргизстану за його роль у поставках підсанкційного обладнання та електроніки, що надходить до росії на підтримку її військових дій в Україні.

Про це стало відомо виданню The Washington Post від власних джерел.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що вони особливо стурбовані роллю, яку відіграє Киргизстан. Нині там розміщені численні підприємства, які стали каналом для західних та азійських товарів, які росія не може легально отримати в іншому місці.

Згідно з публікацією, після місяців безрезультатних візитів американських і європейських дипломатів до столиці Киргизстану Бішкеку адміністрація Байдена готує нові економічні заходи для тиску на країну з метою припинення торгівлі з рф.

"Киргизстан, хоч і невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі фактори діють одночасно, щоб створити середовище, сприятливе для ухилення від санкцій", – сказав неназваний високопосадовець.

Загальнодоступні торгові документи демонструють масштаби киргизького тіньового ринку. Записи показують, що загальний обсяг експорту Киргизстану до росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну.  Деякі товари, такі як оптичні приціли, Киргизстан ніколи не експортував до росії.

Торгові документи також свідчать про високий рівень координації з москвою у сфері закупівель. Записи показують, що в лютому і в березні киргизькі компанії здійснювали масові закупівлі чутливої електроніки – в тому числі спеціалізованих напівпровідників і підсилювачів напруги на сотні тисяч доларів – у китайських і південнокорейських компаній.


Майже така ж кількість тих самих типів електроніки була експортована з Киргизстану до росії за той самий період, свідчать документи.

російські фірми, які отримували товари, в більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості, сказав високопоставлений американський посадовець.

Очевидна узгодженість транзакцій з третіми сторонами була розцінена як робота російських спецслужб, які, за словами американських чиновників, тепер беруть безпосередню участь у схемах, спрямованих на обхід економічних санкцій.

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