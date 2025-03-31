США готують санкції проти росії – президент Фінляндії

Санкції не будуть одразу вводити, однак все залежить від кремля.

Вашингтон наразі перебуває в процесі розроблення нових санкцій проти рф в разі, якщо президент рф Володимир путін відмовиться від припинення вогню в Україні чи в разі його порушення.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише мовник Yle.

Стубб сказав це одразу ж після 7-годинної зустрічі з Трампом.

"І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах", - сказав Стубб.

Віні також наголосив, що 20 квітня - вдала дата для початку повного припинення вогню без будь-яких умов, адже Трамп у цей момент перебуватиме при владі 3 місяці.

Президент Фінляндії додав, що вичерпується.

"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка рф. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови", - зазначив він.