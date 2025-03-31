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США готують санкції проти росії – президент Фінляндії

31 березня 2025, 11:58
США готують санкції проти росії – президент Фінляндії
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Санкції не будуть одразу вводити, однак все залежить від кремля.

Вашингтон наразі перебуває в процесі розроблення нових санкцій проти рф в разі, якщо президент рф Володимир путін відмовиться від припинення вогню в Україні чи в разі його порушення. 

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише мовник Yle

Стубб сказав це одразу ж після 7-годинної зустрічі з Трампом. 

"І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах", - сказав Стубб. 

Віні також наголосив, що 20 квітня - вдала дата для початку повного припинення вогню без будь-яких умов, адже Трамп у цей момент перебуватиме при владі 3 місяці.

Президент Фінляндії додав, що вичерпується.

"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка рф. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови", - зазначив він. 

 

ФінляндіяАлександр Стубб

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